«Нужно договариваться»: Лукашенко дал совет Зеленскому по завершению конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ознакомился с черновым вариантом мирного плана президента США Дональда Трампа, после чего дал совет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По мнению Лукашенко, главе киевского режима нужно договариваться, чтобы сохранить Украину, а не срывать переговоры.

Как заявил Лукашенко, американцы хорошо поработали со всеми сторонами: и с европейцами, и с украинцами, и с россиянами, однако в план Трампа нужно внести конкретику, чтобы все существующие пункты стороны трактовали одинаково, а не каждый по-своему. Также Лукашенко дал рекомендацию Зеленскому.

«Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда правым (в 2022 году, когда рекомендовал Киеву заключить мир с РФ — ред.), хочу ему не совет дать, он лучше меня, может, знает ситуацию. Хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в представленном американском плане есть пункты, о которых можно договориться и остановить войну, где гибнут люди. А спорные моменты о территориях можно обсудить и достигнуть по ним тех или иных соглашений уже после остановки огня в зоне соприкосновения сторон.

«Если где-то чего-то не можете договориться, а я из этого предложения (мирного плана Трампа — ред.) не увидел, что там нельзя почему-то договориться по каким-то вопросам. Но если вдруг… <…> То оставьте на потом. Ну оставьте на потом, прекратите войну, где гибнут не твои дети, вот в чем главная проблема того же Зеленского», — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что если Зеленский не захочет договариваться, то в конечном итоге он потеряет Украину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.