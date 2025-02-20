Нужен лишь повод: зачем Трамп так рьяно критикует Зеленского

Мощная критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского лидера Дональда Трампа — это попытка подготовить обоснование для выхода Штатов из украинского конфликта, сообщил РИАМО политолог и американист Константин Блохин.

Эксперт назвал такую критику в адрес лидера киевского режима обоснованной.

«Трампу нужно найти поводы для обоснования выхода из украинского конфликта. Это дорого, обременительно, для США это ненужная война. Плюс личные отношения между Трампом и Зеленским никогда не складывались. Очевидно, между ними существует неприязнь, которая возникла еще в первый срок Трампа», — сказал Блохин.

Эксперт добавил, что у Зеленского остается надежда только на поддержку со стороны европейских стран. При этом Блохин считает, что помощь Украине от Запада будет скорее поступать по инерции и продлится еще какое-то время.