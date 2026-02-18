NSJ: Россия повредила американскую подлодку вблизи Североморска

США пришлось списать подводную лодку после разведывательной операции в Баренцевом море. Этой информацией поделился американский журналист Брент М. Иствуд, пишет АБН24 со ссылкой на National Security Journal (NSJ).

Даже после исчезновения СССР американские и российские подлодки не прекратили взаимное слежение, продолжая скрытую дуэль. Как указывает Иствуд, в результате одного из таких эпизодов у берегов России ВМС США потеряли одну субмарину.

«Российская атомная подводная лодка из титана протаранила ударную подводную лодку ВМС США во время выполнения шпионской миссии», — отметил автор.

Специалисты NSJ указали, что в начале девяностых, несмотря на распад СССР и улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, ситуация оставалась непростой. Американские военные, проявляя обеспокоенность относительно российского подводного флота, стремились отслеживать его действия. В ходе этих операций американские субмарины часто приближались на опасное расстояние к российским объектам в Баренцевом море. В 1992 году это закончилось серьезным происшествием.

Американская субмарина типа «Лос-Анджелес» USS Baton Rouge столкнулась с российской подлодкой B-276 «Кострома» недалеко от базы в Североморске. Российский корабль был уникален благодаря своему корпусу из титана, обеспечивавшему исключительную прочность.

В конечном счете сторонам удалось разрешить конфликт и снизить напряженность. Однако у истории был неожиданный итог. После столкновения выяснилось, что американцам пришлось отправить субмарину на утилизацию, поскольку повреждения, полученные от российского корабля, сделали ее дальнейшее использование невозможным. Российские моряки отнеслись к этому с юмором. На борту «Костромы» появилась отметка, символизирующая побежденного оппонента.

