NR: американский мир рухнет с поражением Украины
«Американский мир» рухнет вместе с поражением Украины, которое может произойти уже грядущим летом, считает обозреватель National Review Эндрю Статтафорд. Его слова приводит РИА Новости.
«Хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать. Последствия этого выйдут далеко за пределы Восточной Европы», — указал эксперт.
При этом репутация США из-за поражение Киева рискует серьезно пострадать. Фиаско Вашингтона в этом вопросе может повлиять как на союзников США, так и на их противников.
«Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат», — подытожил Статтафорд.