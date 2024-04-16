NR: американский мир рухнет с поражением Украины

«Американский мир» рухнет вместе с поражением Украины, которое может произойти уже грядущим летом, считает обозреватель National Review Эндрю Статтафорд. Его слова приводит РИА Новости .

«Хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать. Последствия этого выйдут далеко за пределы Восточной Европы», — указал эксперт.

При этом репутация США из-за поражение Киева рискует серьезно пострадать. Фиаско Вашингтона в этом вопросе может повлиять как на союзников США, так и на их противников.

«Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат», — подытожил Статтафорд.