Новым префектом Южного административного округа Москвы стал Панкратов

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В Москве префект Челышев вышел на пенсию

В Южном административном округе Москвы произошли кадровые перестановки в связи с уходом на пенсию префекта Алексея Челышева. Мэр столицы Сергей Собянин согласовал желание Челышева уйти на заслуженный отдых и подписал соответствующий указ.

«Освободить Челышева Алексея Валентиновича от должности префекта Южного административного округа города Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию», — говорится в указе мэра Москвы.

Соответствующий указ датирован 15 января 2025 года (№ 2-УМ).

На освободившуюся должность префекта ЮАО Москвы назначен Олег Панкратов, чьи полномочия будут действовать в течение срока работы действующего мэра города.