Новый стелс-самолет совершил первый полет на базу ВВС Эдвардс для испытаний

торой опытный образец перспективного американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider совершил первый полет, прибыв 11 сентября на военно-воздушную базу Эдвардс в Калифорнии., сообщает РБК .

Как сообщает пресс-служба ВВС США, это событие знаменует ключевой этап в программе модернизации ядерных сил страны.

B-21 Raider — первый в мире самолет, позиционируемый как бомбардировщик шестого поколения. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и разработан для преодоления современных систем ПВО и глобальных миссий.

ВВС США планируют закупить не менее 100 единиц.

Программа реализуется с 2015 года компанией Northrop Grumman с привлечением более 8 000 специалистов и 400 поставщиков из 40 штатов. Первый полет прототипа состоялся в ноябре 2023 года, а публичная презентация прошла в декабре 2022 года.

Генерал Дэвид Аллвин, начальник штаба ВВС, назвал B-21 «краеугольным камнем стратегической ядерной модернизации». К 2026 году планируется масштабное развертывание инфраструктуры для самолетов на трех основных базах, включая Эллсуорт в Южной Дакоте.

Испытания проходят в условиях повышенной секретности. Аналитики отмечают, что B-21 призван заменить устаревающий парк B-2 Spirit и B-1 Lancer, усиливая потенциал сдерживания США на фоне растущих глобальных вызовов. Ожидается, что серийные поставки начнутся после 2025 года.