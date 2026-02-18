Новый президентский самолет США покрасят в цвета Трампа

Новый американский президентский самолет покрасят в цвета, предпочтительные для Дональда Трампа: красный, белый и темно-синий, с добавлением золотой полосы, сообщает «Царьград» со ссылкой на телеканал Fox News.

«ВВС США перекрасят „Борт номер один“ в те оттенки, которые предпочитает президент Трамп. Обновленный стиль самолета будет дополнен золотой полосой», — отмечается в материале.

Это ознаменует конец шестидесятилетней эпохи, в течение которой президентский лайнер оставался в голубой и белой цветовой гамме. Обновленный дизайн приблизит его к окраске личного воздушного судна Трампа.

Сообщается, что в указанные цвета будет перекрашен подаренный Катаром Boeing, а также два других лайнера, готовящихся стать следующим поколением президентских самолетов. Ожидается, что первое судно в обновленном оформлении представят в течение нескольких ближайших месяцев.

