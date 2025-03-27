Новый посол России прибыл в США

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Дарчиев: между Россией и США появилось «окно возможностей»

В отношениях Москвы и Вашингтона появилось определённое «окно возможностей», заявил новый посол России в США Александр Дарчиев, пишет РИА Новости .

«В наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определённое „окно возможностей“», — сказал дипломат в беседе с журналистами после прилёта в США.

Посол отметил, что необходимо нормализовать работу дипломатических миссий и восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные при команде Джо Байдена.

В частности предстоит облегчить визовые процедуры, вернуть России конфискованную собственность, возобновить прямое авиасообщение между двумя странами.

Ранее Дарчиев работал советником-посланником посольства России в США, послом в Канаде и директором департамента Северной Америки МИД РФ.