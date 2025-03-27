Новый посол России прибыл в США
В отношениях Москвы и Вашингтона появилось определённое «окно возможностей», заявил новый посол России в США Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.
«В наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определённое „окно возможностей“», — сказал дипломат в беседе с журналистами после прилёта в США.
Посол отметил, что необходимо нормализовать работу дипломатических миссий и восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные при команде Джо Байдена.
В частности предстоит облегчить визовые процедуры, вернуть России конфискованную собственность, возобновить прямое авиасообщение между двумя странами.
Ранее Дарчиев работал советником-посланником посольства России в США, послом в Канаде и директором департамента Северной Америки МИД РФ.