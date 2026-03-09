Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи яростно ненавидит США и Израиль

56-летний второй сын Али Хаменеи Моджтаба, которого избрали новым верховным лидером Ирана, яростно ненавидит США и Израиль, сообщает kp.ru .

У Моджтабы были тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). А с началом войны КСИР сосредоточил в своих руках реальную власть и стал стержнем сопротивления агрессии. Поэтому новому верховному лидеру страны сейчас есть на кого опираться.

Опыт госработы у нового лидера Ирана есть. Он управлял канцелярией отца и нередко выполнял функции его секретаря. Со временем Али Хаменеи передал ему часть обязанностей. Так, строгая приверженность религиозным догмам позволила Моджтабе заняться координацией борьбы с инакомыслием в государстве.

В начале ХХI века Моджтаба активно поддерживал политику шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который считался одним из самых ярых ненавистникоа Израиля и США. Хаменеи контролировал крупные финансовые активы в одном из крупнейших банков страны, куда были включены и активы гостиничного бизнеса в Европе и недвижимости в ОАЭ.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Недавно сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтаба избран новым верховным лидером исламской республики