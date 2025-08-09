Новый кабмин ФРГ потерял поддержку граждан

Спустя менее 100 дней после формирования коалиционного правительства ХДС/ХСС и СДПГ, большинство жителей Германии выражают недовольство его работой, сообщает ТАСС .

Согласно свежему опросу INSA для Bild am Sonntag, 60% респондентов критически оценивают деятельность кабмина, в то время как лишь 27% поддерживают его действия.

Особенно тревожной выглядит ситуация с канцлером Фридрихом Мерцем: только 30% немцев довольны его работой, тогда как 59% относятся к нему негативно. Для сравнения, его предшественник Олаф Шольц (СДПГ) на аналогичном этапе правления в марте 2022 года имел поддержку 43% населения при 41% недовольных.

26% считают, что Мерц справляется лучше Шольца, но 41% не видит разницы между ними. Только 28% респондентов полагают, что нынешняя коалиция эффективнее прежнего «Светофора».

Партийные рейтинги стагнируют: ХДС/ХСС — 27%, СДПГ — 15%, при этом правая АдГ укрепляется на втором месте с 25%