Новый и бывший главы Минобороны Бельгии поссорились из-за «писающего мальчика»

Новый и бывший главы Минобороны Бельгии — Тео Франкен и Людивина Дедондер — поссорились. Во время передачи дел мужчина подарил предшественнице статуэтку «Писающего мальчика», сообщает РИА Новости .

Так Франкен ответил на недавний поступок Дедондер. Она опубликовала в соцсетях фотографию, на которой политик справляет нужду в общественном месте после мероприятия. Чиновница подписала ее: «Ваш новый министр обороны».

Это, в свою очередь, был ответ Дедондер на шутку со стороны Франкена, которую тот отпустил, когда она становилась министром обороны. Тогда женщина опубликовала фотографию с болонкой.

Франкен высмеял снимок Дедондер. Он сказал, что подобный образ не соответствует должности министра обороны Бельгии в «тревожные для ЕС времена».

Людивин Дедондер была министром обороны Бельгии с 1 октября 2020 года. Тео Франкен сменил ее на должности 3 февраля 2025 года.