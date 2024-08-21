Новых членов местного политического Совета партии «Единая Россия» выбрали в Балашихе

Ими стали: заместители главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян, Максим Сидоркин, Кирилл Тимашков, Ирина Шведова, а также депутат горсовета Александр Евсюткин. Их кандидатуры были утверждены путём тайного голосования в ходе конференции местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Рабочая встреча состоялась 21 августа в администрации городского округа.

В работе конференции приняли участие глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, первый заместитель главы округа, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Лукичев, а также члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Балашиха.

«Сегодня коллеги сделали свой выбор в пользу включения меня в местный политический Совет партии „Единая Россия“. Это орган правления партии, который решает важные задачи, в том числе и стратегическое развитие партии на территории округа. Я уже 7 лет занимаюсь партийной работой в Балашихе. Это назначение даст импульс для развития новых идей. Всего сегодня выбрали пять членов местного политсовета, все люди достойные и активные, все ежедневно работают с населением», — сказал Александр Евсюткин.

В завершении конференции партийцев наградили грамотами секретаря Московского областного отделения партии и секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.