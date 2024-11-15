Новозеландские депутаты с воплями сорвали заседание и сделали неожиданное

В Новой Зеландии депутаты Te Pati Maori устроили необычный протест прямо в парламенте. Парламентарии с криками порвали копию законопроекта, после чего начали исполнять танец маори, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

Подобным образом депутаты решили опротестовать законопроект по пересмотру Договора Вайтанги. Последний был заключен еще в 1840 году между маорийскими вождями Великобританией. Со временем права и привилегии коренного населения постепенно расширялись, в то время как другие граждане заявляли, что это ущемляет права некоренных жителей.

Неделей ранее фракция ACT New Zealand объявила о законопроекте, который закрепит в законе новое, более узкое толкование договора Вайтанги. После этого взбунтовались сами маори — теперь уже они считают, что проект дискриминирует права коренного населения.

Во время заседания парламента депутат Хана-Равити Майпи-Кларк решила перейти от слов к действиям. Она с воплями порвала законопроект, после чего начала исполнять танец маори. К ней присоединились другие ее коллеги.

За такой перфоманс Майпи-Кларк на сутки отстранили от парламентской работы.