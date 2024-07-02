Нового патриарха Болгарии называют союзником России

В Болгарии 30 июня был избран новый патриарх православной церкви. Им стал 52-летний митрополит Видинский Даниил (Николов), который может стать новым союзником России, сообщает РИА Новости .

Для многих эта новость стала неожиданностью, так как рассчитывалось, что главой православной церкви Болгарии станет кто-то из проконстантинопольских священников. Впрочем, и сам митрополит особо не рассчитывал на свой успех, но народ выбрал именно его.

Некоторые СМИ считают, что митрополит Видинский Даниил выказывает особую любовь к России. На этот факт ссылаются потому, что священник несколько раз вставал на сторону РФ в различных вопросах.

Так, к примеру, он раскритиковал высылку из Софии главы подворья РПЦ архимандрита Васиана (Змеева) и двух клириков. Выступал он и против закрытия русской церкви в болгарской столице.

Также после начала конфликта на Украине он призывал поразмыслить над тем, что в мире повсеместно «сеется ненависть к одной из воюющих сторон, назначенной единственным и неспровоцированным агрессором».

Патриарх ранее давал понять, что не допустит признания раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины), которую поддержал епископ Константинопольского патриархата Варфоломей в 2018 году.

Самого Вселенского патриарха Варфоломея приглашали на интронизацию в Софию, но он отказался от совместного богослужения, хотя и поздравил нового главу БПЦ.

Из-за этих факторов многие СМИ теперь уверены, что Россия обрела нового союзника в лице патриарха Болгарии.