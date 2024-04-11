Публицист Дмитрий Ольшанский отметил, что активность Финляндии в НАТО вызывает недоумение. Таким образом он отреагировал на возможное размещение штаба сухопутных войск Североатлантического альянса в Северной Европе.

Ранее министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам сообщил в интервью газете IltaLehti, что Финляндия предлагает разместить штаб НАТО в городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от российской границы. В ответ на это генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе ждут позицию командования, после чего примут решение в течение нескольких недель или месяцев.

Ольшанский напомнил, что после крупных исторических катаклизмов, таких как Первая мировая война, люди задавались вопросом: «Зачем все это было?». Он выразил сомнения относительно расширения НАТО, новой холодной войны и противостояния с Россией, которое продолжается уже четверть века.

«Зачем Финляндии НАТО, зачем НАТО Финляндия? Ведь никто из психически здоровых людей не верит, что завтра русские пойдут брать штурмом Хельсинки, Варшаву или Прагу. Я имею в виду не только нас, но и людей на той стороне. Они тоже это прекрасно понимают, но все равно делают», — сказал публицист в эфире радио Sputnik.

Ольшанский считает, что если взглянуть на ситуацию со стороны истории, возникает вопрос о целесообразности всего этого.

Он указал, что в холодной войне между США и Советским Союзом были понятны различия между системами и образами жизни, но нынешнюю ситуацию сложно понять, если отойти от текущей риторики.