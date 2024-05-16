Новая Зеландия расширила антироссийские санкции
В Новой Зеландии приняли новый пакет ограничений против России
В Новой Зеландии приняли новый пакет антироссийских ограничений против 28 физических и 14 юридических лиц, пишет РИА Новости.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в публикации со ссылкой на заявление МИД островной республики.
Поводом к введению новых рестрикций стали якобы военные поставки из КНДР и Ирана в Россию.
Санкции также «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию», указано в статье.
В конце февраля Новая Зеландия уже объявляла ограничения против людей и компаний, которые, по мнению властей страны, «участвуют в обходе ограничительных мер».