Новая волна иранских ракетных атак обрушилась на Израиль
Иран третий раз за ночь обстрелял Израиль
Иранские силы осуществили третий массированный ракетный удар по Израилю за текущую ночь, сообщает ТАСС.
Основными целями стали центральные районы Тель-Авива, где возникли масштабные пожары, международный аэропорт Бен-Гурион — главные воздушные ворота страны, восточные пригороды израильской столицы.
По предварительным данным, Иран выпустил около 70 ракет различных типов. В результате обстрелов пострадали 12 человек, точное число жертв уточняется.
Израильская система ПРО «Железный купол» работала на пределе возможностей, однако часть ракет достигла целей. В районе аэропорта зафиксированы мощные взрывы, воздушное сообщение полностью прекращено.