Новая волна иранских ракетных атак обрушилась на Израиль

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Иран третий раз за ночь обстрелял Израиль

Иранские силы осуществили третий массированный ракетный удар по Израилю за текущую ночь, сообщает ТАСС .

Основными целями стали центральные районы Тель-Авива, где возникли масштабные пожары, международный аэропорт Бен-Гурион — главные воздушные ворота страны, восточные пригороды израильской столицы.

По предварительным данным, Иран выпустил около 70 ракет различных типов. В результате обстрелов пострадали 12 человек, точное число жертв уточняется.

Израильская система ПРО «Железный купол» работала на пределе возможностей, однако часть ракет достигла целей. В районе аэропорта зафиксированы мощные взрывы, воздушное сообщение полностью прекращено.