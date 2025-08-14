Новая политическая сила «Мер дзевов» может появиться в Армении

Находящийся под стражей армянский предприниматель Самвел Карапетян через своих представителей объявил о создании политического движения «Мер дзевов» («По-своему»), сообщает «КоммерсантЪ» .

В заявлении подчеркивается, что новая организация будет работать над экономическим развитием, поддержкой бизнеса, помощью карабахским беженцам и укреплением традиционных ценностей.

Карапетян, владелец известной сети «Пицца Ташир», был арестован 18 июня по обвинению в призывах к захвату власти, которое он категорически отрицает. Его сторонники считают уголовное дело политически мотивированным, особенно на фоне начавшихся проверок в его компаниях.

14 августа Апелляционный суд Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для бизнесмена.