Российские войска освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 26 ноября оборонное ведомство заявило , что армия России освободила Копанки под Харьковом.

Новую Ильинку освободили бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ. Военные «Центра» также поразили личный состав и воентехнику противника в окрестностях Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова (ДНР).

В зоне ответственности группировки армия Украины за сутки потеряла до 415 военнослужащих, гаубицу Д-30, орудие Д-20 калибра 152-мм, а также семь автомобилей.

За прошедшие сутки украинские силы также совершили шесть атак на территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, используя коптеры и ствольную артиллерию. Российская сбила и подавила все вражеские беспилотники, разрушений и пострадавших в результате провокации ВСУ не зафиксировано.