Новая администрация США начала чистки в ФБР

Белый дом потребовал уйти в отставку некоторых высокопоставленных сотрудников ФБР, угрожая увольнением, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS.

Кадровые чистки связаны с проверками в отношении руководства бюро, инициированным Белым домом под руководством президента США Дональда Трампа.

«Кадровые перестановки затронули руководство ФБР в Вашингтоне, включая чиновников, курировавших национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами», — сказано в статье.

Ранее Сенат рассмотрел кандидатуру Кэша Пателя на пост главы ФБР.