NourNews: над Бен-Гурионом поднялся столб дыма
Иранская ракета достигла аэропорта Бен-Гурион
По данным иранского агентства NourNews, как минимум одна ракета поразила территорию международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.
На кадрах, распространённых информагентством, чётко виден плотный столб дыма, поднимающийся в небо в районе аэропорта.
«В настоящий момент детали происшествия уточняются, но очевидно, что инцидент может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — отмечают источники.
Пока официальные власти Израиля не прокомментировали информацию, однако в соцсетях уже появляются сообщения о возможных перебоях в работе воздушной гавани. Если данные подтвердятся, это станет очередным прямым попаданием по стратегически важному объекту на израильской территории.