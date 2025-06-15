NourNews: над Бен-Гурионом поднялся столб дыма

сегодня в 22:18

По данным иранского агентства NourNews, как минимум одна ракета поразила территорию международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС .

На кадрах, распространённых информагентством, чётко виден плотный столб дыма, поднимающийся в небо в районе аэропорта.

«В настоящий момент детали происшествия уточняются, но очевидно, что инцидент может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — отмечают источники.

Пока официальные власти Израиля не прокомментировали информацию, однако в соцсетях уже появляются сообщения о возможных перебоях в работе воздушной гавани. Если данные подтвердятся, это станет очередным прямым попаданием по стратегически важному объекту на израильской территории.