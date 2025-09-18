«Нормально наклянчили»: Захарова высказалась о недвижимости семьи Умерова в США

«Нормально наклянчили на „защиту Европы от агрессора“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции опубликовал данные, согласно которым семья секретаря СНБО Умерова владеет или арендует 8 объектов недвижимости в США. Речь идет о трех квартирах во Флориде, одной — в Нью-Йорке и четырех виллах в районе Майами.

Всей недвижимостью распоряжаются супруга и дети, а также отец и брат секретаря СНБО Украины. Согласно данным ЦПК, на одной из вилл зарегистрирована компания, которая приносит жене Умерова ежегодный доход в размере 1 млн гривен или около 24 тыс. долларов.