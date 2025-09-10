Норат Аджамян: протесты в Непале вызваны не только блокировкой соцсетей

В Непале уже несколько дней продолжаются массовые протесты, в которых участвуют в основном молодежь и студенты. Причиной волнений стали не только ограничения доступа к социальным сетям, но и недовольство коррупцией и неравенством, сообщает «ФедералПресс» .

В Непале продолжаются массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. По данным властей, в результате погибло 22 человека, более 500 получили ранения. Основными участниками акций стали молодежь и студенты.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян пояснил, что формальным поводом для протестов стало решение властей заблокировать ключевые социальные сети и интернет-платформы. Официально это объяснили несоблюдением требований по регистрации соцсетей на территории страны. Однако, по словам эксперта, запрет стал лишь катализатором недовольства.

Аджамян отметил, что Непал остается одним из беднейших государств региона, а уровень безработицы среди молодежи достигает 20%. Во время протестов люди высказывали недовольство коррупцией и социальным неравенством. Для многих жителей страны социальные сети — важный инструмент для поиска работы и связи с родственниками, работающими за рубежом.

Эксперт подчеркнул, что протесты выявили глубокий кризис в отношениях между властью и обществом, особенно среди молодежи. Армия Непала пригрозила ввести войска на улицы, если беспорядки не прекратятся. Протестующие также подожгли аэропорт Бхайрахава и четыре служебных автомобиля.