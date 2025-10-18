«No Kings»: тысячи жителей Нью-Йорка вышли на протесты против Трампа

В США набирают обороты масштабные акции протеста. Тысячи граждан вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с политикой администрации действующего президента Дональда Трампа в рамках движения «Нет королям», пишет SHOT .

Американцы, выражая свое недовольство, проводят демонстрации по всей стране, критикуя не только действия президента, но и силовых структур, а также миграционной службы. Нью-Йорк стал одной из главных точек протеста: центральные улицы Манхэттена заполнили демонстранты с плакатами, осуждающими правительство.

Соответствующие кадры появились в Сети. В роликах видно, что тысячи людей с плакатами и лозунгами высказывают свои мнения против Трампа.

Поводом для протестов послужил шатдаун, который привел к закрытию большого количества федеральных соцпрограмм, а также к увольнению или отправке в неоплачиваемый отпуск десятков тысяч государственных служащих. Это уже вторая волна протестов такого масштаба после аналогичных событий, произошедших в середине июня.

По последним данным, в американских штатах запланировано более 2,5 тыс. митингов, общее число участников которых может достигать нескольких миллионов человек. Одна из акций проходит непосредственно у резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Однако протесты мало беспокоят самого президента — после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне он отправился на выходные играть в гольф во Флориду.

