Низшая точка: Песков рассказал о диалоге Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения США и РФ достигли низшей точки, но Владимир Путин и Дональд Трамп проявили политическую волю к восстановлению диалога, сообщает «Царьград».

Песков назвал перспективы очень широкими и подчеркнул, что по мере нормализации стороны будут обсуждать вопрос урегулирования конфликта на Украине и контуры сотрудничества в торговле и экономике.

По его словам, за последние четыре года, во время президентского срока Джо Байдена отношения очень пострадали, восстановить их возможно, но не мгновенно.

«Поэтому перспективы есть, возможность есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», — добавил пресс-секретарь главы страны.

Еще одна тема, упомянутая Песковым — редкоземельные металлы: сейчас их обсуждают во всем мире. Он также отметил, что у России есть собственные планы по разработке подобных ресурсов, но Москва открыта к сотрудничеству и в этой сфере.