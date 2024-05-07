Николас Мадуро заявил, что Путин сделал Россию новой сверхдержавой

сегодня в 11:56

Президент Венесуэлы назвал Путина одним из величайших лидеров в мире

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин является «одним из величайших лидеров этого мира». По словам политика, благодаря Путину Россия пришла в такое развитие, что смогла стать одной из новых сверхдержав, сообщает kp.ru .

В таком ключе Мадуро прокомментировал грядущую инаугурацию Путина на новый президентский срок.

По мнению главы Венесуэлы, после распада Советского Союза нынешнему российскому лидеру удалось рекордно быстро перепозиционировать страну, добившись высших уровней военного, экономического, технологического и социального развития.

«И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает!» — сказал Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что Каракас и Москва продолжат идти к многополярному миру, «который является нашей судьбой».