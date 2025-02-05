Никарагуа выйдет из ФАО после публикации доклада об уровне бедности в стране

Власти Никарагуа решили выйти из Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) и закрыть ее представительства в связи с публикацией неподтвержденных данных в докладе о бедности в стране, сообщает «Царьград» .

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна», — заявил глава МИД Никарагуа Вальдрака Йенчке.

Опубликованный ФАО доклад о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире приводит данные, согласно которым в 2022 году более 27% населения Никарагуа — около 2 миллионов человек — не имели доступа к здоровому питанию, а в период с 2021 по 2023 год от 3,67% до 4,61% жителей не доедали.

Власти Никарагуа считают, что доклад ФАО необъективен, содержит ложную информацию с «интервенционистским, агрессивным характером».