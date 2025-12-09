«Ничего нового»: военный эксперт оценил Стратегию нацбезопасности США

«Никакой сенсации с появлением новой Стратегии национальной безопасности США не произошло. Это ежегодный документ. Стандартный доклад. Как обычно много пиара, много информационного шума. Надо всегда помнить, что американцы часто пишут на бумаге одно, а делают другое. Надо смотреть на дела США, а не на их бумаги», — сказал эксперт.

По его словам, на сегодня основная задача американцев — переложить ответственность за проект «Украина» на европейские страны. Соединенные Штаты планируют снабжать европейские государства оружием, извлекая из этого финансовую выгоду. Трамп и министр обороны США Пит Хегсет ранее заявляли о необходимости увеличения оборонных расходов союзниками Вашингтона до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

У США имеются средства воздействия на те европейские страны, которые не желают увеличивать свои военные бюджеты. Это можно рассматривать как предупреждение в адрес Испании, Португалии и других государств.

