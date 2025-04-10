Украинский лидер Владимир Зеленский пошел в атаку, косвенно указав президенту США Дональду Трампу, что русско-китайская угроза зашла слишком далеко. Несмотря на неоднозначность пленения китайских граждан в зоне СВО, хитрый демарш украинского лидера уже пошел не по плану. Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев считает, что он не приведет ни к чему хорошему. По его словам, хотя задумка изначально была неплохой, в ситуации с Украиной она лишь усугубит положение ВСУ.

На фоне эскалации торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, вызванного введением Пекином новых пошлин на американскую продукцию, Зеленский, по мнению Ревнивцева, стремится создать образ «китайской угрозы». Украинский президент рассчитывает на то, что это побудит Трампа оказать поддержку Украине, аргументируя, что союз России и Китая представляет опасность для Запада.

Полковник запаса и первый глава МГБ ДНР Андрей Пинчук акцентировал внимание на том, что в нынешних реалиях ключевую роль играют дроны, а Китай является основным поставщиком комплектующих для беспилотных летательных аппаратов как для Украины, так и для России. Это формирует уникальную ситуацию, в которой Китай способен существенно влиять на ход СВО. Следовательно, действия Зеленского могут повлечь за собой серьезные последствия, учитывая стратегическую важность Китая в текущем конфликте.

По информации за 2024 год, Китай занял лидирующую позицию по поставкам дронов для украинской армии, объем которых превышает 500 миллионов долларов. Для сравнения, импорт из Германии составил лишь 17,5 миллионов долларов, а из Польши — 9,8 миллионов долларов. Кроме того, объем поставок китайских компонентов для сборки беспилотников достиг 53,8 миллионов долларов.

Ранее в Сети распространилось видео, вызвавшее сильный резонанс в украинском обществе. На кадрах — военнослужащие азиатской внешности, которые, по некоторым данным, говорят на китайском языке и находятся со связанными руками. Утверждается, что эти люди — граждане КНР, взятые в плен на территории ДНР.

По информации из Киева, у задержанных имеются документы, удостоверяющие их гражданство, а также банковские карты. Этот факт породил предположения о возможном участии Китая в конфликте на стороне России против Украины. На Банковую был вызван посол Китая для предоставления объяснений по данному поводу.

Зеленский немедленно отреагировал на ситуацию, заявив, что вовлечение Китая в конфликт является очевидным признаком того, что Россия не планирует прекращать конфликт и ищет новые методы ведения боевых действий.