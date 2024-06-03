Соединенным Штатам стоит осторожнее относиться к применению Киевом американского оружия по российским территориям, заявил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в статье для журнала National Interest, пишет РИА Новости .

Он обратил внимание на самоуправство украинской стороны в части применения дальнобойных ракет Запада. А это, по его мнению, угрожает ядерной эскалацией.

«Это должно было убедить (США — ред.) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого <…> Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России», — указал аналитик.

Эскалация Вашингтоном украинского конфликта, по его словам, рискует привести страну к прямому столкновению с РФ. Местные политики должны учитывать подобные угрозы безопасности США и ограничивать американскую помощь Киеву.

«Счастье союзников не всегда равняется безопасности США», — предупредил Эланд.