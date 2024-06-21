«Ни оружием, ни деньгами, ни военными»: Орбан признался, что думает о НАТО
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО начнет военную миссию на Украине. Тем не менее, по словам политика, Будапешт не примет в этой миссии никакого участия, сообщает 360.ru со ссылкой на эфир радио Kossuth.
В своей речи Орбан подчеркнул, что «европейский поезд едет в сторону войны», и всячески развивал свою метафору с поездом. По словам главы венгерского правительства, его сограждане не окажутся в этом «составе».
Также, как утверждает Орбан, он сумел договориться с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, чтобы Венгрия «сошла с поезда».
«Минимальной цели мы достигли. <…> У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — объявил венгерский премьер.
Орбан продолжил «железнодорожную» риторику и констатировал безуспешность попыток убедить машиниста прекратить движение.
По мнению лидера Венгрии, застопорить путь указанного «состава» получится лишь у экс-президента США Дональда Трампа, если он победит на осенних выборах и вернется в Овальный кабинет.