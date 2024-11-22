«Невозможно исключить ничего»: Медведев об ответе России при эскалации на Украине

Медведев об ответе России при эскалации на Украине: ничего нельзя исключать

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя действия РФ при эскалации украинского кризиса, заявил, что при таком сценарии «невозможно ничего исключать». В интервью телеканалу Al Arabiya политик также заявил, что страны НАТО де-факто полноценно участвуют в конфликте.