Нетаньяху «вычеркнул» Францию из списка цивилизованных государств

сегодня в 23:11

Нетаньяху счел позором призыв Макрона к оружейному эмбарго против Израиля

«Все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», — цитирует агентство обращение главы кабмина еврейского государства.

Нетаньяху отметил, что Израиль защищается «от врагов цивилизации». В тоже время, Иран поставляет вооружения своим прокси.

Премьер Израиля подчеркнул, что его страна все равно победит, несмотря на возможные ограничения со стороны дружественных стран.

Ранее Макрон призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке. По словам французского лидера, одним из инструментов мирного решения конфликта является остановка поставок вооружений и боеприпасов Израилю.