Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты
Нетаньяху вышел из наркоза после операции по удалению простаты
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты и вышел из наркоза, сообщает ТАСС.
Политик уже пришел в себя и «пребывает в хорошем состоянии», указывают источники информации.
Хирургическое вмешательство понадобилось из-за инфекции мочевыводящих путей на фоне доброкачественной гиперплазией предстательной железы, указано в публикации.
Об операции было известно на несколько дней.