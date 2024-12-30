Нетаньяху вышел из наркоза после операции по удалению простаты

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты и вышел из наркоза, сообщает ТАСС.

Политик уже пришел в себя и «пребывает в хорошем состоянии», указывают источники информации.

Хирургическое вмешательство понадобилось из-за инфекции мочевыводящих путей на фоне доброкачественной гиперплазией предстательной железы, указано в публикации.

Об операции было известно на несколько дней.