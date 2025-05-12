«Непристойный вид»: эксперт объяснил испуганный жест Макрона с салфеткой

Специалист по языку жестов и лжи, профайлер Илья Анищенко заявил, что странный жест президента Франции Эммануэля Макрона, когда он в начале съемки журналистами быстро убрал со стола салфетку, связан с психологическим состоянием европейского лидера, сообщает «Царьград» .

По его словам, для Макрона имеет большое значение впечатление о нем у окружающих, то, как он выглядит, что происходит вокруг. Именно поэтому он сел во главе стола, показав, что он главный в коалиции союзников Украины.

«Естественно, это для него смерти подобно, чтобы оказаться в непристойном виде, что перед тобой валяется салфетка», — сказал Анищенко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Макрон торопливо и испуганно убирает со стола маленький белый сверток на встрече в Киеве с участием премьер-министра Британии и канцлера Германии Фридриха Мерца. Пользователи заподозрили, что в салфетке могли быть наркотики.