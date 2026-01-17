Немецкое издание сообщает о реальной возможности выхода Франции из НАТО

На фоне углубляющихся разногласий внутри западного альянса и блокировки мирного процесса по Украине некоторыми членами НАТО у Франции появилась реальная возможность покинуть организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что впервые во французский парламент внесен законопроект, призывающий к выходу страны из Североатлантического альянса. Инициатор документа, депутат Клеманс Гетте, заявила, что такая необходимость вызвана сознательным возвращением США к «неприкрытой имперской политике».

Как пишет Berliner Zeitung, выход Франции из военного блока позволит республике самостоятельно определять свою внешнюю политику, в том числе и ход мирного урегулирования на Украине, который в настоящее время буксует из-за жесткой антироссийской позиции других стран-участниц.

«Разрыв с „западным лагерем“ и его „высокомерными взглядами“ в пользу независимой позиции усилит влияние Франции и укрепит ее мирные усилия», — резюмирует издание.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможный выход из блока самих США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.