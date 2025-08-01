Журналист Репер: людям в ЕС не дают ездить в РФ, чтобы скрыть реальную жизнь там

Немецкий журналист Томас Репер в беседе с ведущим RT Риком Санчесом выразил мнение, что западным гражданам ограничивают возможность посещения ряда стран, включая Россию, опасаясь, что они увидят реальную ситуацию своими глазами.

Подобная практика, по его мнению, наблюдалась во времена холодной войны, когда страны восточного блока препятствовали поездкам в западные государства. Однако теперь ситуация перевернулась на 180 градусов: авиасообщение с Россией прервано, а многие границы оказались закрыты.

«Кроме того, работает вся эта пропаганда ужасов, рассказывающая о том, насколько Россия — криминальная страна. Люди боятся», — отметил Репер.

Санчес напомнил, что в прошлом жителям Восточной Германии не позволяли выезжать за границу и знакомиться с мироустройством.

«А сейчас увидеть, каков мир на самом деле, не дают людям на Западе», — добавил он.