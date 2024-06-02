Немецкий генерал допустил атаки из ЗРК Patriot на российскую авиацию над РФ

Киев может получить разрешение сбивать российские самолеты в небе над РФ из зенитных комплексов Patriot, заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Его слова приводит РБК .

Чиновник возглавляет в бундесвере специальный штаб по вопросам Украины.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», — заявил он.

Однако Фрейдинг не уточнил, применяли ли ВСУ немецкое оружие по российским территориям или еще нет.

Берлин вслед за США разрешил Киеву бить по России своим оружием в конце мая. Однако перед этим немецкий таблоид Bild писал, что ВСУ уже нарушали ограничения на использование поставленного Западом оружия.