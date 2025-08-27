Немецкие истребители поднялись на перехват российского Ил-20

Над нейтральными водами Балтийского моря два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты по тревоге с авиабазы Росток-Лааге для сопровождения российского самолета Ил-20М, сообщает РБК .

По данным Bild со ссылкой на представителя германских ВВС, это уже десятый подобный вылет немецких перехватчиков с начала 2025 года.

Поводом, по утверждению немецкой стороны, стало движение российского воздушного судна без включенного транспондера, передающего сигнал опознавания «свой-чужой», и без предварительного уведомления о полете.

При этом подчеркивается, что самолет не нарушал границы и оставался в международном воздушном пространстве.

Министерство обороны России, комментируя подобные инциденты, неизменно заявляет, что все полеты военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других государств.