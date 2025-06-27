Неловкая ситуация на саммите НАТО: Эрдоган сместил Макрона перед фотосъемкой
Фото - © President.gov.ua
Во время саммита НАТО в Гааге произошел инцидент с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Информацию об этом распространил YouTube-канал Haber, сообщает «Царьград».
На видео, зафиксировавшем момент рукопожатия, видно, как Эрдоган, удерживая руку Макрона, внезапно поменял их местоположение перед камерами, толкнув французского лидера. Макрон, не имея возможности освободиться, остался перед объективами с заметным выражением дискомфорта на лице.
Саммит НАТО проходил в Гааге 24–25 июня. По итогам дискуссий, все страны альянса, за исключением Испании, выразили согласие увеличить оборонные расходы до 5%.
Однако по вопросу об Украине участникам саммита не удалось прийти к определенным договоренностям.