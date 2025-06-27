Неловкая ситуация на саммите НАТО: Эрдоган сместил Макрона перед фотосъемкой

сегодня в 18:53

Эрдоган толкнул Макрона перед объективами камер на саммите НАТО

Во время саммита НАТО в Гааге произошел инцидент с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Информацию об этом распространил YouTube-канал Haber, сообщает «Царьград» .

На видео, зафиксировавшем момент рукопожатия, видно, как Эрдоган, удерживая руку Макрона, внезапно поменял их местоположение перед камерами, толкнув французского лидера. Макрон, не имея возможности освободиться, остался перед объективами с заметным выражением дискомфорта на лице.

Саммит НАТО проходил в Гааге 24–25 июня. По итогам дискуссий, все страны альянса, за исключением Испании, выразили согласие увеличить оборонные расходы до 5%.

Однако по вопросу об Украине участникам саммита не удалось прийти к определенным договоренностям.