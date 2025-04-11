Нейтрализовать Трампа: политолог озвучил планы демпартии США

Бывший президент США Барак Обама уже призывал сторонников демократической партии выходить на акции массового протеста. У них вполне может получиться нейтрализовать нынешнего американского лидера Дональда Трампа, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Репетиция Майдана в Америке уже состоялась. Бывший президент США Барак Обама уже призывал сторонников демократической партии, шире — ультралиберальной повестки, выходить на акции массового протеста. Получится ли у них нейтрализовать Трампа? Такие риски есть. Поэтому я не исключаю возможности, что на этот раз миссия Уиткоффа обсудить американские внутриполитические обстоятельства. То есть, в каком-то виде Россия подставит плечо Дональду Трампу», — сказал Сипров.

Срочных перемирий не будет

По его мнению, Россия не пойдет ни на какие уступки на украинском треке. Другими словами, срочных перемирий ждать не стоит.

«Наша специальная военная операция продолжится в том же порядке, в каком она шла, никаких договорняков не будет. Вероятнее всего, и в Вашингтоне поняли, что использовать в качестве способа улучшения имиджа Дональда Трампа заключение перемирия в украинском конфликте — это малоэффективный способ», — отметил политолог.

Сипров уточнил, если Трамп продолжит настаивать на заключении этого мира, он будет играть по тем правилам, которые пытаются навязать ему ультраглобалисты, евроатлантисты и прочая публика, которая спит и видит, как бы его отстранить от власти.

«В принципе, наверное, большой ошибкой Дональда Трампа было то, что он ради красного словца пообещал прекратить этот конфликт. Сейчас ситуация меняется. И я полагаю, в Вашингтоне стали понимать, что постановка военной составляющей конфликта на паузу принесет для новой администрации результаты прямо противоположные тем, которые они ожидают. А именно — усилятся антитрамповские круги по всему миру», — поделился эксперт.

Последствия перемирия для Трампа

Он разъяснил, что, если мы поставим сейчас конфликт на паузу, так на третий день после того, как смолкнут орудия и перестанут летать дроны — в Одессе, в Николаеве, в Харькове появятся английские и французские солдаты. Так называемая коалиция желающих пойдет на прямую интервенцию без консультаций с Трампом. И их оттуда потом не выгнать без риска возникновения большой европейской войны.

«Сейчас можно предположить, что в нашем переговорном процессе с американцами военные вопросы, которые касаются украинского конфликта, и вопросы выстраивания глобальной системы безопасности, комфортной для России и для Америки, разведены. Так что вряд ли Уиткофф прилетел в Петербург, чтобы постараться склонить Россию к срочному подписанию похабного мира. Этот похабный мир не нужен ни России, ни, как выясняется, Америке», — подчеркнул Сипров.

По его мнению, стороны форсируют подготовку к встрече на высшем уровне, а инициатива такого ускорения процесса исходила от Вашингтона.