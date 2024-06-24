Нечего сказать: Пентагон о ракетном ударе по Севастополю

Пентагон не прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

Пентагон не стал комментировать удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами, пишет РИА Новости.

"Видели сообщения об обстреле Севастополя американскими ATACMS, ведомству нечего сообщить по этому поводу", - сказано в сообщении агентства.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал актом войны наведение на цель ВСУ дроном-разведчиком США в Черном море.

ВСУ днем в воскресенье ударили по Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями предположительно из Николаева. ПВО сбила четыре из них, пятая подорвалась над городским пляжем в Учкуевке.

Погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

В городе объявлен траур по погибшим.