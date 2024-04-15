Небензя сделал ряд заявлений в рамках заседания СБ ООН по Ирану и Израилю

Срочное заседание Совбеза ООН по ответному удару Ирана по Израилю оказалось «парадом лицемерия и двойных стандартов», заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, пишет ТАСС .

Также дипломат добавил, что Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности. Москва, по его словам, считает недопустимым замалчивание первопричин эскалации в регионе со стороны западных стран.

Удар со стороны Ирана последовал на фоне бездействия Совета Безопасности ООН по удару Израиля на дипломатические объекты.

Вместе с этим Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, по словам Небензи, отказываются подтверждать неприкосновенность дипломатических и консульских объектов.

«Соединенные Штаты, Великобритания и Франция тогда по сути отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо», — резюмировал Небензя.