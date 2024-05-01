Небензя: Москва против резолюции в ГА ООН по Сребренице

Российская сторона выступает против принятия резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС .

Продвигаемый в Генеральной Ассамблее Организации документ, по его словам, не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней. Его продвигают постпред Боснии и Герцеговины при ООН и ряд западных представителей.

«Очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий. Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает», — указал дипломат.

Он добавил, что «раны боснийского общества слишком свежи», проблемы в стране серьезны. Население Боснии и Герцеговины, по его словам, должно самостоятельно прийти к оценке своей истории. Также Небензя считает, что при вынесении резолюции на голосование, документ «может спровоцировать цепную реакцию по всему миру».