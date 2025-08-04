«Неадекватное поведение»: в Британии засомневались в психическом здоровье Трампа

Например, автор вспомнил высказывание американского президента о ветряных мельницах и многочисленные уходы от темы. Во время заседания кабмина вместо ответов на поставленные вопросы он 15 минут говорил о декоре комнаты. Еще одна тема — это эмоциональные реплики во время подготовки к выборам и ложь о том, что его дядя якобы обучал Унабомбера.

Журналисты подкрепили свои тезисы ссылками на психологов и психиатров, те дали нелицеприятную оценку поведения лидера США. На проблемы с ментальным здоровьем указывают отсутствие самоконтроля и связности речи.

Кроме того, Трамп старается на проходить когнитивные тесты и сам себя называет «стабильным гением».