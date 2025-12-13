Не жать руки: дипломаты ЕС получили инструкцию по общению с коллегами из РФ

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) отправила инструкции по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства государств ЕС при ООН в швейцарской Женеве. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник.

Сначала инструкции отправили в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве. Потом оно разослало документ и в иные миссии.

ЕСВС рекомендует своим дипломатам не ходить на мероприятия, в которых принимают участие российские коллеги. Если все же избежать подобного не удалось, то нужно «не попадаться на камеру вместе с ними».

Источник отметил, что это уже второй подобный документ, отправленный ЕСВС. Работники российской дипломатической миссии ощутили на себе влияние подобных мер. Например, им больше не подают руки на встречах. Также потребовали уйти с мероприятия, которое было организовано одной из дипломатических миссий.

