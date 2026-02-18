Не выделил ресурсы: Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступа-2023

Посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года провалилось потому, что президент Владимир Зеленский и другие чиновники «не выделили необходимые ресурсы», сообщает «Осторожно, новости» .

Залужный дал интервью Associated Press. Он рассказал, что часто был не согласен с Зеленским по тому, как лучше защищать страну. В том числе был конфликт при обсуждении контрнаступления ВСУ в 2023 году, которое в итоге провалилось.

Критической точки отношения между президентом и главнокомандующим достигли в конце 2022 года, когда СБУ обыскали офис Залужного. Экс-военный назвал это событие, о котором публично не сообщали, «актом устрашения».

Как уточнил посол, этот «рейд» провели сразу после совещания в штабе главы государства, во время обыска он позвонил Зеленскому и сообщил о готовности мобилизовать военных, чтобы отстоять командный центр армии. Что именно искали сотрудники СБУ, он не рассказал.

Залужный уверен, что ордер на обыск был только предлогом и что агентство не могло перепутать местонахождение главного военного командного центра страны.

Контрнаступление украинской армии 2023 года, как считает экс- глава ВСУ, провалилось, потому Зеленский и другие чиновники «не выделили необходимые ресурсы». Для такой операции требовалась «большая концентрация сил» в районе Запорожья, но вместо этого силы ВСУ рассредоточили на большой территории, данное решение снизило их ударную мощь.

По мнению Залужного, ключевая проблема военной стратегии страны заключается в том, что она зависит от нереалистичного числа войск и недостаточно хорошо продумана с точки зрения разработки и внедрения новых технологий.

Проведенные опросы показали, что Залужный является одним из основных конкурентов Зеленского во время следующих президентских выборов на Украине. Но ранее экс-военный отказывался комментировать свое возможное участие в них.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.