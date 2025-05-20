Не смог сорвать переговоры: «спектакль» Зеленского с треском провалился

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что спектакль украинского президента Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры в Стамбуле с треском провалился, сообщает RT .

«Обитатели Банковой, наверное, полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на все обстоятельства, Зеленский был вынужден инициировать отправку украинской делегации для проведения переговоров с российской стороной.

Между тем стало известно, о чем договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора.