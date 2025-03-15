«Не России решать»: Макрон высказался об отправке войск на Украину
Макрон: Европа может направить военных на Украину без согласия РФ
Европа может направить военных на Украину без согласия России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит РИА Новости.
«Если Украина попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — заявил политик в интервью газете Parisien.
Макрон уточнил, что речь идет об «инструкторах и миротворцах», которых могут разместить в важных регионах Украины. Также французский лидер не исключил представления Киеву дополнительных истребителей Mirage.
Ранее РИАМО собрало мнения экспертов о возможной отправке иностранных войск на Украину.