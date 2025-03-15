«Не России решать»: Макрон высказался об отправке войск на Украину

Макрон: Европа может направить военных на Украину без согласия РФ

Европа может направить военных на Украину без согласия России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит РИА Новости .

«Если Украина попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — заявил политик в интервью газете Parisien.

Макрон уточнил, что речь идет об «инструкторах и миротворцах», которых могут разместить в важных регионах Украины. Также французский лидер не исключил представления Киеву дополнительных истребителей Mirage.

Ранее РИАМО собрало мнения экспертов о возможной отправке иностранных войск на Украину.