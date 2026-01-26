Не попали в цель: военные Венесуэлы стреляли из «Игл-С» во время операции США

Посол РФ в Каракасе: военные Венесуэлы применяли «Иглы» во время операции США

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что в ходе американской операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро со стороны Венесуэлы было произведено как минимум 2 выстрела из переносных ракетных комплексов «Игла-С», однако военнослужащим не хватило навыков для их успешного применения, сообщает газета «Известия» .

«Выстрелы из „Игл“ были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе „Иглы“ не попали в цель», — отметил он.

Как подчеркнул посол, обладать оружием недостаточно, необходимо еще и уметь им пользоваться.

Ранее Мелик-Багдасаров заявил о вероятном предательстве со стороны некоторых представителей венесуэльских силовых структур, ставшем причиной захвата Мадуро американскими военными. Он отметил систематическое взаимодействие отдельных лиц со спецслужбами США, уточнив, что данные лица уже покинули Венесуэлу.

25 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил неизменность позиции России относительно действий США по задержанию Мадуро. Он добавил, что Москва с самого начала потребовала немедленного освобождения венесуэльского лидера.

13 января президент США Дональд Трамп, комментируя масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Мадуро и его жена Силия Флорес были арестованы, назвал ее «самой безупречной» и «блестящей».

